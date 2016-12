Penelope Cruz incanta Roma

foto Afp Correlati ELEGANTE COME NON MAI 11:15 - Tenui tonalità del rosa e un gioco di trasparenze che ha incantato pubblico e fotografi. Penelope Cruz ha scelto un delicato abito Dolce & Gabbana in pizzo color cipria per partecipare alla premiere nella Capitale del film "To Rome With Love". L'attrice, che aveva già recitato per Woody Allen in "Vicky Cristina Barcelona", in questa pellicola interpreta una escort in miniabito rosso e tacchi abissali. - Tenui tonalità del rosa e un gioco di trasparenze che ha incantato pubblico e fotografi.ha scelto un delicato abito Dolce & Gabbana in pizzo color cipria per partecipare alla premiere nella Capitale del film". L'attrice, che aveva già recitato per Woody Allen in "Vicky Cristina Barcelona", in questa pellicola interpreta una escort in miniabito rosso e tacchi abissali.

Penelope Cruz con Woody Allen ha girato due film e ammette che di lavorare con lui non ne ha "mai abbastanza". L'attrice in "To Rome With Love" è l'escort Anna, conosciutissima nella "creme della creme capitolina". Un ruolo divertente che ha recitato in italiano, "Una esperienza bellissima, un divertimento continuo per una parte che reputo un vero 'gioiellino'", ha detto l'attrice in conferenza stampa.



"Adoro Woody Allen, la sua personalità molto peculiare, la sua intelligenza. Mi piaceva guardarlo sul set e prendevo appunti di quello che diceva per non dimenticarlo... Con lui lavorare - ha continuato - è stato fantastico e meraviglioso. E' gentilissimo ed e' su un altro livello... E' superiore a tutti come il suo senso dell'umorismo. Per me è una persona molto importante", ha aggiunto la Cruz mentre Woody Allen l'ha incitata dicendo: "Continua pure... Ti stai appena scaldando...".