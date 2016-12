Madonna è sempre la numero uno

foto Afp Correlati ORGE E TACCHI IN "GIRL GONE WILD"

Se qualcuno avesse avuto dei dubbi, sono bastati i primi dati di vendita per spazzarli. Madonna è ancora la numero uno. Nel vero senso della parola. Infatti il suo nuovo album "MDNA" ha subito conquistato la vetta delle classifiche tanto negli Stati Uniti quanto in Gran Bretagna, ovvero nei due mercati discografici più importanti. Negli Usa questo è l'ottavo album della cantante a conquistare il numero uno.

Meglio di lei, tra le donne, soltanto Barbra Streisand, che di numeri uno ne ha conquistati nove.



Un risultato particolarmente significativo non tanto per la vetta in sé, ma quanto per i numeri. Negli Usa "MDNA" ha infatti venduto nella prima settimana 359mila copie, ovvero per Madonna le vendite più alte in una settimana dai tempi di "Music", che ne vendette 420mila. Ma all'epoca era il 2000, il file sharing e la pirateria online erano agli albori e il numero di cd venduti era molto più alto di oggi.