Lady Gaga si mostra a sorpresa senza trucco

Colpo di scena! Lady Gaga butta via la maschera (fatta di trucco pesante, capelli finti, rossetto acceso) e posta sul suo profilo Twitter un'autoscatto in cui è senza trucco commentando: "Passate una buona giornata!". Un gesto che ha lasciato il suo entourage - ma anche migliaia di fan - a bocca aperta per lo stupore. Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo è il vero nome dell'artista, compie 26 anni il 28 marzo. - Colpo di scena!butta via la maschera (fatta di trucco pesante, capelli finti, rossetto acceso) e posta sul suo profilo Twitter un'autoscatto in cui è senza trucco commentando: "Passate una buona giornata!". Un gesto che ha lasciato il suo entourage - ma anche migliaia di fan - a bocca aperta per lo stupore. Stefani Joanne Angelina Germanotta, questo è il vero nome dell'artista, compie 26 anni il 28 marzo.

La cantante, con un fiore tra i capelli e una canottiera verde militare, forse ha deciso di far vedere ai fans il suo aspetto naturale senza trucco, parrucche e abbigliamento sgargiante, suoi marchi di fabbrica.



La star 25enne si presenta così a volto scoperto, mostrando cosa c'è sotto quel pesante make-up per cui passa ore tra le mani di make-up artist, capaci di trasformarla tutte le volte per stupire.



Un volto acqua e sapone proprio come quando ha iniziato la carriera nei piccoli club con capelli neri e tastiera su un palchetto. Una 'rivoluzione' per Lady Gaga che durerà sicuramente solo il tempo di un post su Twitter, per poi acconciarsi di nuovo come si deve in vista lancio del nuovo tour mondiale, di cui sta facendo le prove proprio in questi giorni.