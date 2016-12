Lana Del Rey strega Marilyn Manson

foto Tgcom24 Correlati CONTURBANTE E SEXY 13:13 - La differenza d'età - lui 43 anni, lei 25 - è un dato che passa quasi inosservato, vista la personalità eccentrica dei protagonisti. La stellina nascente dell'indie Lana del Rey avrebbe infatti fatto breccia nel cuore "nero" di Marilyn Manson. I due, entrambi a Berlino per gli Echo Awards 2012, sarebbero infatti stati visti sgattaiolare insieme - a quanto riporta il magazine tedesco BZ - in una suite all'una di notte. - La differenza d'età - lui 43 anni, lei 25 - è un dato che passa quasi inosservato, vista la personalità eccentrica dei protagonisti. La stellina nascente dell'indieavrebbe infatti fatto breccia nel cuore "nero" di. I due, entrambi a Berlino per gli Echo Awards 2012, sarebbero infatti stati visti sgattaiolare insieme - a quanto riporta il magazine tedesco- in una suite all'una di notte.

Una love-story che, se confermata, creerebbe un piccolo terremoto nel mondo della musica. I cantanti si sono incontrati a Berlino in occasione degli Echo Awards 2012, i premi della musica tedesca, dove Marilyn Manson si è esibito in un duetto con il gruppo metal tedesco "Rammstein".



Durante la manifestazione i cantanti avevano posato per i fan insieme al musicista americano Barry Manilow. Lo scatto era subito finito in rete e in breve tempo aveva fatto il giro del mondo. I due avrebbero poi continuato la conoscenza cenando insieme in un ristorante di lusso, per poi concludere la serata nella suite dell'hotel dove alloggiava Marilyn Manson.



Che la scintilla sia scattata o meno bisogna ammettere che Lana - attualmente legata al cantante scozzese Barrie O'Neill - con la sua aura da "bad-girl" rappresenta in tutto e per tutto la donna ideale del cantante gothic.