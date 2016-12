Ligabue è sotto bombardamento rock

foto Ufficio stampa Correlati IL FENOMENO NUTINI SBARCA A LUGLIO 16:45 - Ligabue varca i confini italiani con "Sotto bombardamento - Rock 2012", cinque concerti in Europa e in Italia. Il primo appuntamento è lo show che Liga terrà per la prima volta nella sua carriera alla Royal Albert Hall di Londra il 25 maggio (biglietti già sold out dopo soli due giorni di prevendita). Saranno live essenziali con più rock, meno spettacolo e scaletta a sorpresa. varca i confini italiani con "", cinque concerti in Europa e in Italia. Il primo appuntamento è lo show che Liga terrà per la prima volta nella sua carriera alla Royal Albert Hall di Londra il 25 maggio (biglietti già sold out dopo soli due giorni di prevendita). Saranno live essenziali con più rock, meno spettacolo e scaletta a sorpresa.

“Sotto bombardamento - Rock 2012” proseguirà il 5 luglio con “Rock in Locarno 2012” al festival “Moon and Stars ‘12” di Locarno (Svizzera), il 7 luglio con “Rock in Cividale del Friuli” al Parco Della Lesa di Cividale del Friuli (UD), il 17 luglio con “Rock in Taormina 2012” al Teatro Antico di Taormina (ME) e il 20 luglio con “Rock in Napoli 2012” in Piazza del Plebiscito a Napoli.



Dal 13 aprile sarà in vendita in libreria il nuovo libro di Ligabue: “Il rumore dei baci a vuoto”.