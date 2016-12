Madonna, talk show e lezioni di ballo

foto Da video Correlati L'EX MATERIAL GIRL SI SCATENA

"MDNA" TRA SANTI E DISCODANCE 16:25 - Esce il Madonna, dopo una capatina all'Ultra Music Festival di Miami, sceglie il talk show di Jimmy Fallon per promuovere la sua ultima fatica. Non si sottrae alle domande dei fan (via chat da tutto il mondo) e insegna a ballare al presentatore. "La migliore decisione presa nella mia vita? I figli", dice convinta. E sul tour confessa: "Le prove sono massacranti, sono coperta di lividi in tutto il corpo". - Esce il nuovo album "MDNA" , dopo una capatina all', sceglie il talk show diper promuovere la sua ultima fatica. Non si sottrae alle domande dei fan (via chat da tutto il mondo) e insegna a ballare al presentatore. "La migliore decisione presa nella mia vita? I figli", dice convinta. E sul tour confessa: "Le prove sono massacranti, sono coperta di lividi in tutto il corpo".

A ispirare la nuova canzone "Gang Bang", che è anche la sua preferita, sono stati i film di Quentin Tarantino: "Mi piacerebbe che fosse lui a produrre il video, ho già predisposto una camera di motel appositamente, è tutto pronto, basta che si presenti con una videocamera. Ho anche la disponibilità per pagargli la tariffa da regista".



Se fosse presidente degli Stati Uniti prima di tutto prenderebbe "tutto il denaro destinato alla difesa e lo metterei nell'educazione, in modo che gli insegnanti guadagnino di più. E' scandaloso quanto poco siano pagati. I matrimoni gay sarebbero legali ovunque e accettati e non ci sarebbero mai più restrizioni o censure su nessuno dei miei video", aggiunge la signora Ciccone, forse riferendosi alla recente decisione di YouTube di vietare la visualizzazione del video di "Girl Gone Wind" ai minori di 18 anni. Infine un'anticipazione sul nuovo tuor, una parte dello show si intitolerà "Transgression". "Usate la vostra immaginazione...", avverte.