Cremonini e Antonacci accendono la primavera

foto Ufficio stampa 12:00 - Arriva la primavera ed ecco che i big della musica italiana decidono di scendere in campo. Si inizia con l'album di Biagio Antonacci ("Sapessi dire no" il 17 aprile) nello stesso giorno degli Afterhours ("Padania" che uscirà anche con una versione speciale in edizione limitata), poi l'8 maggio Mario Venuti pubblica "L'ultimo romantico" nello stesso mese di Cesare Cremonini, Finley (il titolo del disco è "Fuoco e fiamme") e Sonohra. - Arriva la primavera ed ecco che i big della musica italiana decidono di scendere in campo. Si inizia con l'album di("Sapessi dire no" il 17 aprile) nello stesso giorno degli("Padania" che uscirà anche con una versione speciale in edizione limitata), poi l'8 maggio"L'ultimo romantico" nello stesso mese di(il titolo del disco è") e

L'uscita di "Sapessi dire no" sarà anticipata dalla vendita su iTunes di tre diversi singoli che Antonacci ha deciso di “svelare” prima della pubblicazione integrale dell’intero album: “Con infinito onore” martedì 27 marzo, “Qui” martedì 3 aprile e “Dimenticarti è poco” martedì 10 aprile.



E’ prevista per il 20 aprile l’uscita del nuovo singolo di Cesare Cremonini, che torna sulla scena musicale dopo la parentesi cinematografica come protagonista dell’ultimo film di Pupi Avati. Ancora top secret sia il titolo del singolo che del disco. Cesare ha lavorato per questa nuova fatica discografica tra Bologna, nel suo studio, e Londra. Lavoro testimoniato da diverse fotografie sul suo Twitter ufficiale. Cremonini torna a quattro anni dall'inedito “Il primo bacio sulla luna” e con la nuova etichetta discografica Universal.



Si intitola "Quello che ci manca" il singolo di Mario Venuti. Il brano è interamente composto, testo e musica, dallo stesso Venuti e segna il ritorno del cantautore siciliano a tre anni da “Recidivo” (2009) e dopo l’esperienza teatrale con il musical “Jesus Christ Superstar”. "Lo slancio indomito ad amare la vita e l’amore, il desiderio che ci muove e ci fa uscire ancora la sera - dice Venuti sul singolo - Poi, come i personaggi dell’Elisir d’Amore di Donizetti, hai l’impressione che tutto si muova per una mancanza, il motore delle cose sono le nostre emozioni negate che cercano disperatamente albergo!".



Sul versante degli indipendenti e targati Artist First arrivano i Finley con un nuovo progetto e il 17 aprile gli Afterhours con "Padania". Quest'ultimo disco è il primo dopo "I milanesi ammazzano il sabato" del 2008 e dopo il progetto "Il paese è reale" del 2009, realizzato insieme ad altri 18 artisti della scena alternativa italiana. "Padania è uno stato mentale - dice Manuel Agnelli - non ha confini geografici, è uno stato della mente e dell’anima". "Padania" uscirà anche nei negozi nella versione standard e una in edizione limitata che conterrà molte sorprese.



I Finley tornano dopo due anni di silenzio con un progetto totalmente indipendente e dopo aver lasciato la major Emi. Nell'album "Fuoco e fiamme" c'è anche un brano cantato in inglese dal titolo "Olympia", dedicato alle Olimpiadi 2012, una sorpresa inedita per i fan.



"The Sky is yours" è il primo singolo dei Sonohra (i fratelli Luca e Diego Fainello) che anticipano l'album, in uscita a maggio. La canzone è la versione inglese in acustico del brano “Il cielo è qui”, che tratta il tema della violenza sui minori.

Andrea Conti