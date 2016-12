Gianluca Grignani tra le fragilità di ieri e oggi

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA IN ANTEPRIMA "SGUARDI" 11:05 - Gianluca Grignani presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 "Sguardi" il terzo estratto dall'album "Natura Umana". Nel brano ci sono le voci bianche del coro de I Musici Cantori di Milano. I loro volti sono immortalati nel video: il ritratto di un'umanità varia e vera (non ci sono attori), fatto dagli sguardi di persone comuni che raccontano il mondo, quelli dei fan (il presente), e quelli dei suoi figli (il futuro). presenta in anteprima esclusiva a Tgcom24 "" il terzo estratto dall'album "". Nel brano ci sono le voci bianche del coro de I Musici Cantori di Milano. I loro volti sono immortalati nel video: il ritratto di un'umanità varia e vera (non ci sono attori), fatto dagli sguardi di persone comuni che raccontano il mondo, quelli dei fan (il presente), e quelli dei suoi figli (il futuro).

“Sguardi” è un brano in cui Grignani raccoglie la sua personale visione dell’esistenza: un equilibrio instabile, in cui tutti gli esseri umani sono accomunati dal medesimo destino precario, impotenti di fronte al fato. E' nello sguardo silenzioso dell’altro che ciascuno si può specchiare e riconoscere la propria fragilità, come quella di una “foglia che va finché il vento ha voglia”.



Gianluca è partito con il nuovo tour nei club Enjoy Natura Umana ispirato al suo ultimo disco, fortemente pensato nella composizione e nel suono per la dimensione live, questo tour a cavallo del suo 40esimo compleanno (7 aprile) vede Grignani esibirsi con uno show di 2 ore e mezza, tra sonorità rock da ballare, tonalità psichedeliche tra pezzi nuovi, i principali successi, alcune B side e qualche selezionatissima cover.



Accompagnato dalla sua affiatata band, composta da Diego Scaffidi (batteria), Andrea Tripodi (tastiere e programmazione), Matteo Cerboncini (chitarra) e Alessandro Parilli (basso), Grignani sarà il 23 marzo all’Orion di Roma, il 24 marzo al Jubilee di Corato (Ba), 28 marzo al Phenomenon di Fontaneto d’Agogna (No), il 31 marzo all’Arena Live di Mendrisio (Svizzera), il 7 aprile al Vox Club di Nonantola (Mo), l’11 aprile all’Hiroshima Mon Amour di Torino, il 12 aprile al Viper di Firenze, il 13 aprile al Club 42 di Latina, il 14 aprile al Giardino Corallo Club di Messina, il 19 aprile all’Alcatraz di Milano, il 3 maggio al New Age di Roncade (Tv).