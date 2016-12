Sangue e botte per Justin Bieber

foto Complex Correlati PUGNI E SANGUE SUL RING

IN SPIAGGIA CON SELENA GOMEZ 10:45 - Stanchi di adolescenti deliranti che sognano di sposare Justin Bieber e cantano a squarciagola le sue canzoni? La copertina di Tony Kelly per "Complex Magazine" fa al caso vostro. Camicia sanguinante e bistecca sull'occhio, la popstar appare uscito da una scazzottata in piena regola. Ad accompagnare il servizio anche una clip - molto autoironica - in cui il bel visino di Bieber viene massacrato sul ring da due pugili.

Le corde non sono proprio l'ambiente ideale per il cantante neo-maggiorenne, che preferisce di gran lunga gli studi di registrazione. Negli ultimi mesi, infatti, Justin ha lavorato molto duramente al suo terzo progetto "Believe" - in uscita entro l'anno - che si annuncia essere più maturo rispetto ai precedenti lavori.



Ma i "Beliebers" (come si fanno chiamare i fan di Bieber) non dovranno aspettare ancora molto per ascoltare il loro beniamino. E' prevista infatti per il 26 marzo l'uscita di "Boyfriend", primo estratto dal disco.