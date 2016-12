Il sogno shakespeariano dei comici di Zelig

- Come è noto, nella magia notturna del suo(in scena al Teatro Nuovo di Milano dal 20 marzo al 1 aprile), Shakespeare intreccia abilmente i destini di molti personaggi eterogenei. L’altezzoso principe di Atene in procinto di sposare la sua regina delle Amazzoni. I quattro giovani innamorati confusi e in costante conflitto fra loro. Il re e la regina delle Fate più che mai umorali e sfuggenti.

Gli sprovveduti artigiani componenti una bizzarra compagnia amatoriale . In un gioco teatrale e poetico ricchissimo di equivoci, sberleffi, allusioni e colpi di scena, prende forma uno scenario fantastico di ineguagliabile potenza evocativa, che è da sempre occasione per le più svariate interpretazioni registiche.



Il cast è composto da un gruppo di giovani comici famosi, provenienti da Zelig. Gioele Dix ha deciso di affrontare la sua regia del Sogno formando una compagnia composta interamente da giovani comici di successo e coinvolgendo nella messinscena un duo musicale di straordinaria e raffinata versatilità. In questa versione del Sogno, ambientata in una sorta di selva periferica post industriale, le tradizionali gerarchie fra i personaggi vengono sovvertite.

È la compagnia dei comici artigiani a dominare la scena, a impadronirsi a sorpresa di tutti i ruoli e a diventare il perno essenziale attorno a cui ruota l’intera vicenda. Lo spettacolo è dunque nel segno della fedeltà e della continuità con Shakespeare, senza tradimenti al testo, alla sua carica vitalistica, alle sue preziose ambiguità, alla sua fantasiosa e dirompente comicità. Ma, nel contempo, grazie alle qualità dei protagonisti, alla loro singolare sensibilità, all’originalità del loro stile espressivo, ne re-inventa il linguaggio e lo smarca dal rischio della convenzione.

Alessandro Betti Flute – Demetrio; Maria Di Biase Titania – Ippolita; Katia Follesa Quince – Ermia; Maurizio Lastrico Snug – Lisandro; Corrado Nuzzo Oberon – Teseo; Marco Silvestri Bottom – Egeo; Marta Zoboli Snout – Elena e con Petra Magoni Puck Ferruccio Spinetti Il Contrabbassista Traduzione e adattamento Gioele Dix e Nicola Fano Regia Gioele Dix