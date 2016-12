Pausini, un minuto di silenzio per Armellini

foto Ufficio stampa Correlati ECCO LA CAUSA DEL CROLLO

09:10

è ripartita da Firenze con il tour dopo la pausa forzata per la morte di Matteo Armellini , il tecnico 32enne deceduto nella notte tra il 4 e il 5 marzo a Reggio Calabria, per il cedimento di parte della struttura del palco. Su richiesta della famiglia del giovane non doveva esserci alcun omaggio ma il live si è aperto con un minuto di silenzio, chiesto da una voce fuori campo. Al termine Laura ha detto: "Il silenzio parla per noi".