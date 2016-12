2012: un anno di debutti alla regia

foto LaPresse 09:46 - Per molti protagonisti del cinema italiano sarà un 2012 all'insegna della sfida. Sì, quella con se stessi. Sono svariati gli attori infatti che si metteranno per la prima volta alla prova con la regia. Da Alessandro Gassman a Valeria Golino, da Luigi Lo Cascio ad Alessandro Siani passando per Claudio Amendola la "Iena" Pif. - Per molti protagonisti del cinema italiano sarà un 2012 all'insegna della sfida. Sì, quella con se stessi. Sono svariati gli attori infatti che si metteranno per la prima volta alla prova con la. Da, daadpassando perla "Iena"

Insomma, sono sempre di più i debuttanti della regia. Un gruppetto aperto Giovanni Vernia alias Jonny Groove, nelle sale da una decina di giorni con "Ti Stimo fratello", ma c'è anche Laura Morante che presenterà in prima mondiale l'agrodolce "Ciliegine" al Bif&st - Bari International Film Festival (24-31 marzo).



Dopo l'enorme successo dei due "Benvenuti al...", anche per Alessandro Siani è il momento grande passo. Il comico napoletano dirigerà "Il principe abusivo", "una favola moderna su ricchezza e povertà", come da lui stesso spiegato. Un altro Alessandro invece, Gassman, sta già girando "Roman e il suo cucciolo", trasposizione dell'omonima piece teatrale da lui portata in scena. Protagonisti un rom spacciatore (Gassman) in contrasto con il figlio adolescente (Giovanni Anzaldo) in cerca di riscatto attraverso lo studio.



Valeria Golino dirigerà Jasmine Trinca in "Vi perdono", un film tratto dal romanzo di Angela Del Fabbro. Il film sarà prodotto dalla stessa attrice con il compagno Riccardo Scamarcio.



Si intitola "La morte del pinguino" il film che segna il debutto dietro la macchina da presa di Claudio Amendola, una storia che ha sullo sfondo le Olimpiadi di Torino. Decisamente impegnato il progetto di Pif, nome d'arte di Pierfrancesco Diliberto, noto come "Iena" tv e per il suo programma "Il Testimone". Ha scelto il registro tragicomico per una storia che è ancora senza titolo definitivo (quello provvisorio è "La mafia uccide solo d'estate") sull'educazione sentimentale e civile di Arturo e Flora, tra episodi legati alla mafia in Sicilia tra gli anni 70 e 90. Nel cast Cristiana Capotondi e Claudio Gioe'.



Infine è già in fase di postproduzione L'inquinamento di Luigi Lo Cascio. La trama del film però non è ancora stata svelata