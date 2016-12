Jessica Brando vola e canta con Modugno

foto Ufficio stampa Correlati GUARDA "NEL BLU DIPINTO DI BLU"

Jessica Brando ha partecipato a soli 15 anni al Festival di Sanremo 2010 tra i Giovani con "Dove non ci sono ore", scritto da Valeria Rossi. Poi un album "Dimmi cosa sogni" e due anni di studio e di lavoro al prossimo progetto discografico. La cantante è tornata con una dedica a Domenico Modugno: la personale reinterpretazione di "Nel blu dipinto di blu", nota anche come "Volare". In anteprima a Tgcom24 l'omaggio speciale.

Il produttore Ferdinando Arnò (che ha lavorato tra gli altri con Malika Ayane) ha scelto proprio Jessica per dare nuova voce a uno dei brani che hanno segnato la musica italiana nel mondo: "Nel blu dipinto di blu", canzone che la diciassettenne Jessica Brando interpreta per la nuova campagna campagna pubblicitaria Barilla in Italia e che da venerdì 9 marzo sarà anche in rotazione radiofonica.



Le versione e i colori dell'arrangiamento riportano suoni ed immaginari vintage in stile “Colazione da Tiffany”, mettendo in evidenza il timbro vocale di Jessica. Il singolo è disponibile negli store digitali ed anticipa l’uscita del nuovo lavoro discografico della Brando per conto la Emi Music Italy, previsto per la prossima primavera.