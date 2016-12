Madonna in lingerie più sexy che mai

foto Dal Web Correlati TRA PIZZO E REGGISENO

BACI GAY E SADOMASO NEL VIDEO 10:49 - Già sulla copertina del singolo "Girl Gone Wild" aveva mostrato tutta la sua carica erotica, ma Madonna ha deciso di non fermarsi qui. Sono uscite in Rete le foto promozionali dell'album "MDNA" che uscirà il 26 marzo. In lingerie sexy, ammiccante, sinuosa e sensuale ecco come i fotografi Mert Alas e Marcus Piggott vedono la regina del pop. L'artista ha rivelato che il nuovo disco è ispirato alla difficile condizioni di essere "mamma single". - Già sulla copertina del singolo "" aveva mostrato tutta la sua carica erotica, maha deciso di non fermarsi qui. Sono uscite in Rete le foto promozionali dell'album "" che uscirà il 26 marzo. In lingerie sexy, ammiccante, sinuosa e sensuale ecco come i fotografivedono la regina del pop. L'artista ha rivelato che il nuovo disco è ispirato alla difficile condizioni di essere "mamma single".

"Non mentirò, è dura avere quattro figli e fare il mio lavoro", Madonna si confessa in un'intervista al tabloid inglese The Sun e rivela come il suo divorzio dal regista Guy Ritchie e il dover crescere da sola i figli abbiano influenzato il suo ultimo album "MDNA". Nei brani la cantante parla di 'vita di un'ex moglie' alle prese con la mancanza di tempo, accordi prematrimoniali e custodia dei figli.



In "I Don't Give A" Madonna parla dello sforzo di essere "una brava ragazza", la cantante cerca di assumersi delle responsabilità per ciò che è successo. "Me la sono presa con te quando le cose non sono andate come volevo - canta -. Avrei potuto semplicemente star zitta".



E' dubbio tuttavia che Madonna resti single per molto. Pare infatti che il suo fidanzato 24enne Brahim Zaibat abbia chiesto di sposarla lo scorso febbraio. I due si frequentano da due anni nonostante le differenze di età: lui è di 29 anni più giovane.