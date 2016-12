Hollywood celebra Dario Argento

foto Ufficio stampa Correlati Il Dracula di Dario Argento 09:33 - Pur esclusa dai premi più importanti agli Oscar, l'Italia sarà celebrata da Hollywood nei giorni immediatamente precedenti la consegna delle statuetta. Il regista Dario Argento sarà festeggiato in occasione del VII "Los Angeles, Italia" in programma al Teatro Cinese dal 19 al 25 febbraio: per lui una retrospettiva di film, conferenze, premi e un'anticipazione di 25 minuti del nuovo lavoro "Dracula 3D". - Pur esclusa dai premi più importanti agli Oscar, l'Italia sarà celebrata da Hollywood nei giorni immediatamente precedenti la consegna delle statuetta. Il regista Dario Argento sarà festeggiato in occasione del VII "Los Angeles, Italia" in programma al Teatro Cinese dal 19 al 25 febbraio: per lui una retrospettiva di film, conferenze, premi e un'anticipazione di 25 minuti del nuovo lavoro "Dracula 3D".

In questa occasione saranno proiettati "Profondo Rosso", "Suspiria", "La Sindrome di Stendhal" e "Il gatto a nove code", anche se ovviamente il piatto più atteso sono i 25 minuti della nuova opera in cui il regista ha messo insieme un classico dell'horror e la nuova tecnologia 3D. I protagonisti sono il tedesco Thomas Kretschmann, Rutger Hauer e la figlia Asia.



Ma Argento sarà anche impegnato in una conferenze all'University of Southern California (martedì 21 febbraio) e il ritiro del premio "LA Italia - Excellence Award". Riconoscimento conferito da Cim Group e della Hollywood Chamber of Commerce che, insieme al Ministero degli Esteri, patrocinano la manifestazione prodotta dall'Istituto Capri nel mondo, col sostegno della DG Cinema del Mibac, Eni, Alitalia, Cinecittà Studios in collaborazione con il Consolato Italiano, l'Italian Trade Commission e l'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles



Il festival "L.A. Italia 2012" sarà presieduto da Pupi Avati che, venerdì 24, presenterà in anteprima Usa il recente film "Il cuore grande delle ragazze". La manifestazione prevede inoltre uno speciale omaggio al compianto regista Sergio Corbucci a cui Quentin Tarantino si sta ispirando per il suo prossimo film "Django Unchained", un riconoscimento ai candidati all'Oscar Dante Ferretti e Francesca Lo Schiavo, artefici delle scenografie del recente capolavoro 3D di Martin Scorsese "Hugo", ed Enrico Casarosa, in corsa con il corto d'animazione "La Luna" prodotto dalla Pixar-Disney, nonché una selezione di film contemporanei di vasto consenso popolare.