Dolcenera duetta con Professor Green

DOLCENERA E PROFESSOR GREEN SUL SET

Dolcenera e Professor Green, storie differenti, mondi musicali lontani. Che adesso si incontrano per un duetto esplosivo: "Read All About It (Tutto quello che devi sapere)". Tgcom24 presenta il backstage del video in anteprima esclusiva.

Il rapper britannico Professor Green ha raggiunto il podio della classifica UK ottenendo il doppio disco d'oro con il suo album di debutto "Alive Till I'm Dead". Con il suo nuovo singolo "Read all about It", uscito a novembre, è rimasto stabile per due settimane al 1° posto della chart UK e ottenuto 10 milioni di views su Youtube/VEVO, oltre a 153 mila download nei primi 7 giorni di uscita.



Dolcenera, dopo il successo di "Il sole di domenica", il primo singolo (Top 3 in airplay) tratto dal suo ultimo album "Evoluzione della specie" e del secondo singolo "L'amore è un gioco", brano che non ha abbandonato la Top 10 dei brani più suonati dalle radio italiane, è attualmente impegnata nel suo tour acustico in tutto il territorio nazionale.



La cantautrice si mette alla prova con questa collaborazione di respiro internazionale confermandosi così una delle artiste più ispirate ed eclettiche della nostra musica, capace di coniugare la tradizione della canzone italiana con la modernità delle sonorità internazionali