Anna Tatangelo sbarca al cinema, sarà nel cast del cinepanettone con Massimo Boldi

Anna Tatangelo ha annunciato sul proprio profilo Facebook il suo prossimo impegno lontano dalla musica: "Sono davvero felicissima di annunciarvi che sto per iniziare una nuova avventura: sarò al fianco di Massimo Boldi nel prossimo film di Natale!". L'esordio al cinema per la cantante di Sora, dopo l'esperienza da conduttrice in tv a fianco di Carlo Conti , avverrà nel cinepanettone "Natale al Sud" . Non è ancora stato svelato che ruolo interpreterà.

Il nuovo film di Massimo Boldi vede nel cast anche Biagio Izzo, Paolo Conticini, Debora Villa, Enzo Salvi, Barbara Tabita, l’ex naufraga dell’"Isola dei Famosi" Paola Caruso e Loredana De Nardis.

br> Sul profilo Facebook la Tatangelo ha poi aggiunto: "Ho sempre sostenuto che per una cantante sia importante essere un’artista completa per questo mi sono sempre messa in gioco negli anni, in tv e nei miei video e anche nella recente esperienza televisiva con Carlo Conti". E ha sottolineato: "L'unica cosa che ho sempre provato solo attraverso i video delle mie canzoni è la "recitazione" e ora sono davvero elettrizzata all'idea di affrontare questa nuova sfida nel mondo del cinema! Ci tengo a ringraziare tantissimo Federico Marsicano e Massimo Boldi perché credono molto in me". E conclude dicendo: "Posso solo dirvi che ce la metterò tutta. Spero di farvi divertire, noi sicuramente ci divertiremo un sacco!"