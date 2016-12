Anima Festival, prima edizione tra le Langhe e le Alpi

Fulcro del Festival la suggestiva location dell’Anfiteatro dell’Anima, un grande spazio all’aperto che riprende idealmente il modello dei teatri della classicità greca, nato dal connubio tra la passione dei fratelli Natascia e Ivan Chiarlo, musicisti e promotori di eventi culturali, e un paesaggio unico come quello del basso Piemonte. Un luogo dove l’arte, la musica, il teatro, la danza si possano coniugare con la natura.



Visivamente abbracciato dalla cerchia delle Alpi, col Monviso da un lato e i dolci declivi delle colline delle Langhe dall’altro, l’Anfiteatro dell’Anima si trova adagiato sulla collina tra Cervere e Fossano. Un palcoscenico a contatto col cielo davanti a una platea realizzata su di declivio erboso. La scena dominata al centro dalla scultura “Anima”: una grande maschera di sette metri, commissionata all’artista saluzzese Germana Eucalipto. L’opera vuole esprimere il significato del progetto: un luogo dedicato all’arte, alla musica, al teatro.



Ecco il programma nel dettaglio:

Venerdì 1° luglio - MALIKA AYANE

Domenica 3 Luglio - ALEX BRITTI

Martedì 5 luglio - PAOLO ROSSI

Sabato 9 luglio - CLEMENTINO

Lunedì 11 luglio - MARCO TRAVAGLIO con lo spettacolo SLURP

Venerdì 15 luglio - LA NOTTE DELLA TARANTA

Sabato 16 luglio - NINO FRASSICA & Los Plaggers Band Show

Giovedì 21 luglio - ORCHESTRA GIOVANI TALENTI ITALIANI

Venerdì 22 luglio - IGOR SIBALDI in Pinocchio e la Qabbalah

Sabato 23 luglio - LUCA CARBONI

Venerdì 29 luglio - IGOR SIBALDI in Un Dio oltre Dio – Dioniso

Giovedì 4 agosto - DAVIDE SIBALDI



Per maggiori informazioni sul Festival: www.animafestival.it