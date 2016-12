8 gennaio 2015 Angelina Jolie, "Unbroken" proiettato in Vaticano per Papa Francesco L'attrice-regista presente alla Casina Pio IV dove il suo film è stato proiettato davanti al Santo Padre. "Un onore essere invitata da lui" ha commentato Angelina Tweet google 0 Invia ad un amico

18:58 - "Unbroken", il film diretto da Angelina Jolie è stato proiettato alla Casina Pio IV, in Vaticano. Allo speciale spettacolo è stata presente la stessa Jolie con Luke Zamperini, il figlio di Louis cui è dedicato il film. L'attrice statunitense ha poi potuto incontrare Papa Francesco.

Comprensibilmente grande la gioia della Jolie. "Essere invitata con il mio film in Vaticano è un onore oltre che un grande tributo per la storia che ho raccontato in 'Unbroken' - ha spiegato in un comunicato -, la vicenda dell'eroe 'Louie' è un grande esempio di forza e perdono".