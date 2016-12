Angelina Jolie infiamma il gossip: si consola con Johnny Depp?

In questi giorni si parla del divorzio tra Angelina Jolie e Brad Pitt , dopo che nei mesi scorsi a tenere banco era stata un'altra separazione milionaria, quella tra Johnny Depp e Amber Heard . Proprio Angelina e Johnny, secondo il The Sun , si sarebbero avvicinati molto in queste ultime settimane e qualche fonte rivela che a consolare la Jolie ci starebbe pensando proprio il pirata dei Caraibi. L'attrice ha già girato pagina?

Angelina Jolie e Johnny Depp hanno stretto amicizia nel 2010, quando interpretarono il film "The Tourist". "Era da anni che Angelina aveva Johnny come idolo, prima di lavorare assieme in 'The Tourist', e sul set andarono d'accordo" ha riferito una fonte al giornale britannico. Sarebbe stato proprio l'attore a consigliare all'interprete di Lara Croft il nome di della legale Laura Wasser a cui poi la Jolie si è rivolta per il divorzio da Brad Pitt. Vedremo se le voci di questa presunta nuova relazione saranno confermate. Intanto Us Weekly, riporta la notizia che la Jolie avrebbe affittato una villa con piscina, palestra, spiaggia privata, teatro a Los Angeles qualche settimana prima di separarsi da Brad Pitt.