Andrea Nocera, in "Aprimi gli occhi" le emozioni del primo bacio

In radio dal 19 maggio " Aprimi gli occhi ", primo singolo estratto dall'album " A10 " del cantautore Andrea Nocera . Il brano racconta il gioco di seduzione che precede il primo bacio e quelle sensazioni, quei piccoli momenti fatti di segnali da cogliere e a cui rispondere con prontezza. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video che ha come protagonista femminile la Fashion Blogger Ludovica Pagani.

Il brano è stato scritto e arrangiato dal cantautore insieme a Fabio Vaccaro. Nocera nel 2009 ha affrontato le selezioni della prima edizione di "X Factor" come componente del gruppo vocale 4Sound e Morgan li ha scelti tra i cinque gruppi vocali da portare con sé nella trasmissione.



A fine 2011, Andrea inizia un percorso da cantautore solista e contemporaneamente è autore per Warner Chappel. Nel 2014 partecipa a The Voice of Italy nel team di Noemi e a dicembre esce con un singolo contro la violenza sulle donne intitolato "Mani".