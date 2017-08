3 luglio 2017 12:40 Andrea Damante: "Con Follow My Pamp vi faccio ballare e divertire" Il volto di "Uomini e Donne", dj da 13 anni, lancia il singolo per lʼestate

"Uomini e Donne", "Grande Fratello Vip" ma non solo. Andrea Damante è diventato popolare grazie alla televisione, ma il suo cuore batte a ritmo dance. Per l'estate il dj veronese (che da 13 anni anima i dancefloor delle discoteche) ha lanciato "Follow my Pamp", pubblicato da Saifam Group e Time Records. "Volevo offrire alla gente qualcosa per divertirsi, in tema con l'estate" racconta il "Dama" a Tgcom24.

Abbiamo lanciato la Follow My Pamps Challenge, invitando i fan a fare la loro versione del balletto "Follow My Pamps" è il tuo terzo singolo, com'è nato?

Ho voluto fare questo disco dance perché credo che in Italia siamo forti in questo genere. Poi ho aggiunto sonorità elettroniche e più ballabili.



Il brano è diventato virale sui social...

Sì, abbiamo lanciato la Follow My Pamps Challenge, invitando i fan a fare la loro versione del balletto che faccio io con Giulia (De Lellis, la fidanzata ndr.). Sta andando fortissimo, riceviamo un sacco di video...



Quali sono quelli che ti hanno colpito di più?

Quelli dei bambini molto piccoli, degli anziani o quelli delle scuole. Mi ha colpito tutto questo coinvolgimento, non solo di giovani ma di tutti. Perché la musica arriva dappertutto...



Parlaci un po' del video che accompagna il brano...

L'abbiamo girato un po' in Italia e un po' all'estero. Insieme a me c'è anche Giulia. Una sera stavamo discutendo della canzone e un po' per caso è nato anche il balletto. Abbiamo deciso di farlo insieme ma poi lei segue il suo mondo e io il mio.



La musica non è proprio una novità per te...

E' la mia grande passione, che coltivo da 13 anni. La televisione mi ha dato una marcia in più, ma poi quando vado a fare le serate porto un prodotto valido perché sono un vero dj. Stesso discorso per le produzioni, che la gente apprezza.

