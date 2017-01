Alvaro Soler: "Mi piacerebbe duettare in italiano con Emma, Nek e Ramazzotti"

Alvaro, con l'immancabile collana-amuleto, è al suo primo firmacopie in Italia. A Milano sono tantissimi i fan che hanno fatto ore di coda per poterlo vedere da vicino e ascoltare i brani live. Ci sono le ragazzine e tantissimi bambini, accompagnati dalle mamme. In attesa delle tre date di ottobre: il 14 ai Magazzini Generali; il 15 all'Orion di Roma e il 16 al Vox di Modena.



Ti piacerebbe cantare in italiano?

Ho già cantato in italiano con amici, ad esempio le canzoni di Eros Ramazzotti. Mi piace la lingua e vorrei duettare con tanti. Ramazzotti è uno di questi, ma potrei farti i nomi anche di Nek, Laura Pausini ed Emma. E andare ancora avanti, la lista è lunga...



Come è stato invece lavorare con Jennifer Lopez?

Molto bello, naturale. E' stata una esperienza incredibile, ho potuto imparare tanto. C'era una produzione pazzesca, indimenticabile...



Come ti sei preparato al minitour in Italia?

Siamo in sei, faremo tutte le mie canzoni, più altri due brani, e siamo pieni di energia, non vediamo l'ora.



A cosa devi questo grande successo in Italia?

Non mi spiego niente. Lo vivo. Grazie anche a voi per tutto il supporto. Tgcom24 è stato il primo sito a lanciare la mia canzone "El Mismo Sol", è stato importante.



Raccontaci del nuovo singolo che hai lanciato nei giorni scorsi...

Parla di una relazione che ho avuto qualche anno fa. E' finita in agosto ed è per questo che si intitola "Eterno Agosto". E' stata dura per me. Nell'album ci sono diverse canzoni autobiografiche, e questa è una di quelle...



Ti senti un sex symbol?

Per niente, anzi... Mi piacciono i complimenti dei fan e cerco di interagire come posso sui social, ma sono single...