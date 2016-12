Alessandra Amoroso, esce a gennaio il nuovo album "Vivere a colori"

In attesa del quarto lavoro, lo scorso 12 novembre è uscito il singolo "Stupendo fino a qui".



Una carriera costellata da grandi successi quella di Alessandra: 16 dischi di platino, milioni di copie vendute, tutti gli album direttamente al numero 1 della classifica.



Ma l'artista ha ottenuto riscontri anche a livello internazionale: a settembre è uscito in America Latina il suo primo disco in lingua spagnola, "Alessandra Amoroso", prodotto da Josè Luis Pagan, che ha lavorato con star del calibro di Jennifer Lopez e Marc Athony. Il singolo "Me siento sola" è entrato nella Top 10 radiofonica in Messico.