Alan, grazie a Umberto Tozzi realizza il suo sogno di... "Gloria"

E' la cover di "Gloria", celebre brano di Umberto Tozzi in passato portato al successo anche negli Stati Uniti da Laura Branigan, il primo singolo del cantante russo Alan. Una versione inedita della hit che Alan interpreta con lo stesso Tozzi, coronando un sogno, in italiano e russo. Il singolo sarà in radio e in vendita negli store digitali dal 23 giugno. Tgcom24 vi presenta in anteprima il video.

Quella di Alan Tsarikaev è la classica favola a lieto fine. Giovane cantante russo molto popolare in patria e innamorato del nostro Paese e della nostra musica, nel 2012 incontra Umberto Tozzi. I due si esibiscono insieme in Russia e tra loro nasce un'amicizia.



"Ho conosciuto Alan due anni fa circa tramite il mio caro amico Cosimo Vindice - spiega Tozzi -. Ci siamo esibiti insieme in Russia. Alan è un appassionato della nostra musica e ha un grande rispetto di tutto quel che è il repertorio musicale italiano". Alan decide di trasferirsi nel cuore dell'Italia, a Firenze, dove vive da due anni e il suo sogno inizia ad avverarsi! Vindice diventa il suo nuovo produttore e coinvolge da subito Giuseppe Tinti - personal manager di Umberto Tozzi, collaboratore di Pupo e di molti altri artisti di caratura internazionale – al quale viene affidata la produzione artistica del nuovo progetto.



"Quando mi hanno chiesto di cantare 'Gloria' con lui, non ci ho pensato due volte - dice Tozzi -, e ho accettato, anche perché sentirete il suono fantastico che è venuto fuori dal pezzo cantato in Italiano e in russo!". Molti e prestigiosi sono i nomi coinvolti nell'album, cantato tra italiano e russo, che vedrà la luce a settembre. Quest'estate Alan presenterà il suo album per la prima volta in un concerto-evento. 'Gloria' è il singolo anticipatorio di questa avventura. "Cosa penso del progetto ambizioso di Alan? Penso che parte bene, con tanti artisti prestigiosi che si sono prestati a collaborare con lui per amicizia prima di tutto, e poi, perché non dare una possibilità ad un giovane, che canta bene, è educato, simpatico e meritevole di essere conosciuto?" Parola di Umberto Tozzi.