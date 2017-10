Addio a Fats Domino, morta a 89 anni la leggenda del rock'n'roll

Addio ad Antoine Dominique Domino, in arte Fats Domino . La leggenda del rock'n'roll americano è morta a 89 anni nella sua casa di New Orleans, in Louisiana. E' stato il cantante afroamericano che ha avuto il maggiore successo durante gli anni Cinquanta e nei primi anni Sessanta. Molti sono gli artisti che ha influenzato, come John Lennon e Paul McCartney che scrissero, seguendo il suo stile, "Lady Madonna".

Per rendere l'idea di chi fosse Fats Domino bastano le parole di Elvis Presley che nel 1957 rivelò alla rivista Jet: "Molte persone pensano che abbia fatto partire io questa cosa. Ma il rock and roll c’era da molto prima di me. Nessuno può cantare quella musica come i neri. Diciamocelo: non posso cantare come Fats Domino. Lo so".



Antoine Dominique nacque il 26 febbraio 1928 da genitori creoli e iniziò da giovane a suonare il pianoforte. Il nome "Fats" gli fu affibbiato perché il suo stile agli 88 tasti ricordava quello di due noti protagonisti del piano, Fats Waller e Fats Pichon.



Dalla metà degli anni 40 collaborò con il trombettista Dave Barthlomew con cui compose "The Fat Man" (1949), che è considerato dalla critica il primo brano di rock and roll della storia. Le sue canzoni più famose sono "Ain’t That A Shame", "Blueberry Hill", "Whole Lotta Lovin'" e durante la carriera con i suoi 22 album ha venduto oltre 65 milioni di dischi. Il suo sound ha impresso una forte influenza su quello di numerosi artisti degli anni 50 e 60, tra cui Beatles ed Elvis.