16 giugno 2014 Valerio Scanu mostra un volto inedito: nuovo taglio e scatenato rap in pugliese Il cantante sardo si è mostrato a suo agio con uno sciogliingua barese. E intanto è stata annunciata per ottobre una data londinese del suo tour Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

12:31 - Non si può dire che a Valerio Scanu non piaccia cambiare. Look intanto, ma anche dialetto. Il cantante sardo infatti, con un taglio nuovo di zecca rispetto a quello sfoggiato nell'ultimo video, "Lasciami entrare", si è esibito in un rap in pugliese, il tutto ripreso in una clip prontamente postata su Instagram. Pur non essendo il suo dialetto di elezioni Valerio sembra superare in scioltezza la sfida.

Vero è che il rap/scioglilingua è talmente difficile da capire per chi non è pugliese, che se anche Valerio avesse pronunciato qualcosa male, sarebbe arduo accorgersene. Il testo esatto è "Ce nge n'am'à sscí, sciamanínne, ce non nge n'am'à sscí, non nge ne sime scénne!", come ha trascritto lui postando il video anche nella sua pagina Facebook. Uno sciolilingua usato classicamente per provare la "baresità" di una persona, e la cui traduzione è "se ce ne dobbiamo andare andiamocene, se non be ne dobbiamo andare non ce ne andiamo".



A parte questi divertenti fuori programma, Scanu, che ha iniziato la scorsa settimana il "Lasciami entrare tour", ha annunciato che l'11 ottobre farà tappa a Londra. E lì non servirà il pugliese, ma l'inglese.