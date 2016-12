22 maggio 2014 Teatro alla Scala tra Pink Floyd e Parigi con "Serata Petit" Roberto Bolle, Ivan Vasiliev e i primi ballerini del teatro in scena dal 28 maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

18:46 - Il Teatro alla Scala di Milano si prepara ad accogliere "Serata Petit" dal 28 maggio al 20 giugno. Un omaggio a Roland Petit che ha creato due tra le coreografie più apprezzate e amate: "Le Jeune homme et la Mort" e l'energica "Pink Floyd Ballet". Sul palco si avvicendano Roberto Bolle, Ivan Vasiliev e i primi ballerini del teatro.

Roland Petit nel 1946 ha chiesto a Jean Cocteau il libretto per "Le Jeune homme et la Mort" mentre ai Pink Floyd degli anni Settanta si rivolgeva per il visionario balletto-cult andato già in scena alla Scala nel 2009. Previste undici recite tra maggio e giugno. Per "Le Jeune homme et la Mort" il 28 e 29 maggio sarà Roberto Bolle a incarnare la drammaticità dell’incontro fra un giovane e il suo destino, dal viso di ragazza: la prima ballerina Marta Romagna. Subito a seguire (dal 30 maggio al 7 giugno) per la prima vota in questo ruolo alla Scala Ivan Vasiliev e accanto a lui, in debutto nel ruolo la prima ballerina Nicoletta Manni. Nelle successive recite del 12 e 17 giugno Marta Romagna torna in scena con il primo ballerino Mick Zeni, coppia già rodata nel balletto, mentre le ultime recite del 18 e 20 giugno vedranno il debutto del primo ballerino Claudio Coviello e della solista Virna Toppi.



Saranno gli artisti scaligeri a popolare il palcoscenico per Pink Floyd Ballet, fra movimenti di gruppo, passi a due e assoli, per tradurre sulle punte. Con un cast articolato, si alterneranno nelle principali variazioni gli artisti scaligeri che le musiche dei Pink Floyd metteranno in evidenza: i primi ballerini Nicoletta Manni, Claudio Coviello, Mick Zeni, Alessandro Grillo, Antonino Sutera i solisti Emanuela Montanari, Virna Toppi, Vittoria Valerio Marco Agostino, Federico Fresi, Massimo Garon Maurizio Licitra, e dal Corpo di Ballo Stefania Ballone Luana Saullo Alessandra Vassallo, Paola Giovenzana, Antonina Chapkina, Carlo Di Lanno, Fabio Saglibene e Christian Fagetti.



INFORMAZIONI: In scena il 28, 29, 30 maggio - 1, 4, 5, 7, 12, 17, 18, 20 giugno. Biglietti da 127 a 11 euro più prevendita Per informazioni: tel. 02.72003744 www.teatroallascala.org