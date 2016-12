Scarlett Johansson, che bel pancione!

10:08 - Voglia, irrinunciabile, di un gelato per Scarlett Johansson. Nuovo taglio di capelli, camicia di jeans, leggings e scarpe comode, al nono mese di gravidanza l'attrice passeggia tranquilla per le vie di New York con il compagno, il 31enne giornalista e manager francese Romain Dauriac. La diva mostra le forme rotonde e divora con avidità una coppetta, come mostrano le foto di "Chi", aspettando il grande evento.

"La mia vita sta cambiando inevitabilmente - ha detto durante una recente intervista - Ma conto di riuscire a conciliare famiglia e lavoro. Magari non più di un film all'anno. Perciò, con molto più tempo da dedicare alla mia vita privata". Intanto il 28 agosto arriva finalmente nelle sale italiane "Under the Skin", il nuovo film di Jonathan Glazer che vede Scarlett nei panni di un’aliena giunta sulla terra. Naturalmente sexy...