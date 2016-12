29 gennaio 2014 Roma: morta Aiché Nana, suo lo strip che scandalizzò l'Italia della Dolce vita L'attrice e ballerina di danza del ventre avrebbe compiuto a febbraio 78 anni Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

09:55 - Si è spenta all'Aurelia Hospital di Roma l'attrice e ballerina di danza del ventre Aiché Nana per complicazioni di una patologia di cui soffriva da tempo. Turca, anche se nelle biografie risulta nativa di Beirut, avrebbe compiuto a febbraio 78 anni. Era nota soprattutto per il rumore che fece, negli anni della Dolce vita, un suo spogliarello improvvisato in un ristorante di Trastevere, Rugantino, frequentato dai vip italiani e stranieri del tempo.

Lo scatto fu immortalato da un servizio del re dei paparazzi Tazio Secchiaroli. Era l'Italia in bianco e nero del 1958 e quell'episodio, che la vide rimanere con un semplice slip di pizzo indosso dopo un lungo ballo sinuoso, fu tanto discusso da renderla celebre al punto da meritare una citazione nella Dolce Vita di Federico Fellini.



Ma la cosa ebbe anche uno strascico giudiziario per atti osceni. Del resto la stessa vicenda la portò nuovamente ad una battaglia consumata in Tribunale contro la fiction Vita da paparazzo, che nel 2008 rimise in scena per Canale 5 l'episodio che le aveva segnato la vita, con la regia di Pierfrancesco Pingitore.



Il regista è stato poi assolto poco più di un mese fa dal tribunale di Anzio dall'imputazione di diffamazione. Della sua scomparsa dà notizia il suo legale Giuseppe Torcicollo, che sottolinea come "il dolore dovuto alla sconfitta legale abbia contribuito all'aggravarsi delle sue condizioni".