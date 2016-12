12 agosto 2014 Robin Williams, Hollywood sotto shock: "Abbiamo perso un grande talento" Da Steve Martin a Cher, via Internet si susseguono i messaggi di cordoglio per la scomparsa dell'attore. E anche il presidente Usa Barack Obama ha voluto ricordarlo Tweet google 0 Invia ad un amico

11:49 - Si continuano a susseguire le reazioni del mondo dello dello spettacolo alla drammatica scomparsa di Robin Williams. Colleghi e amici di Williams affidano ai social pensieri e ricordi per esprimere il loro dolore misto a sgomento. Da Ellen DeGeneres a Steve Martin passando per Miley Cyrus, Lenny Kravitz e Cher. Anche il presidente Usa Obama ha espresso il suo cordoglio.

"Ci ha fatto ridere, ci ha fatto piangere, ha donato il suo incommensurabile talento a chi ne aveva più bisogno" ha detto Obama ricordando i numerosi ruoli ricoperti dall'attore, da "dottore a genio, da tata a presidente e tutto quello che c'è in mezzo". "Era un comico genio e le nostre risate erano il fragore che lo sosteneva. Non posso credere che se ne sia andato" commenta triste il regista Steven Spielberg.



"Non posso credere alla notizia su Robin Williams. Ha dato così tanto a così tante persone. Ho il cuore spezzato", scrive la talk show host e presentatrice dell'ultima edizione degli Oscar Ellen Degeneres. Miley Cyrus scrive di "non poter reggere la notizia. Non ho mai pianto così tanto per una persona che non ho mai incontrato ma non riesco a fermarmi".



Steve Martin dice che non potrebbe essere più sconvolto dalla perdita di Robin Williams, "personalità, grande talento, compagno di lavoro, anima genuina". Lenny Kravitz, che ha recitato con lui in The Butler, commenta: "Robin Williams, è stato un onore conoscerti, @riposainpace@the Butler set, New Orleans".



Ozzy Osbourne definisce la scomparsa dell'attore ''una piu' che tragica perdita. Avrò sempre meravigliosi ricordi di @RobinWilliams. Rispetto e amore alla sua famiglia". Cher lo ricorda come un "uomo dolce e amorevole. Viaggiava ad alto voltaggio, la mente correva sempre, costituiva ciò che era. Lo so bene...da lassù si va solo in basso. E' così triste".



E mentre colleghi e amici lasciano il loro ricordo in Rete, è iniziato il pellegrinaggio della gente comune alla casa dell'attore e alla sua stella sulla Walk of Fame, dove i fan lasciano fiori e bigliettini con il loro messaggio di addio.



Goldie Hawn su twitter commenta la scomparsa di Williams sottolineando che ''i nostri cuori sono spezzati. Riposa in pace caro. Ti abbiamo amato''. Secondo Steve Carell ''Robin Williams ha reso il mondo un po' migliore''. Michael J. Fox lo ricorda come ''notoriamente gentile, ferocemente divertente un genio e un'anima gentile. Che perdita #RobinWilliams''. Commovente anche l'omaggio tutto fotografico, di immagini che li ritraggono insieme, postato da Sarah Michelle Gellar, che ha recitato con Williams nella serie televisiva che nella scorsa stagione aveva riportato l'attore in tv, "The crazy ones".



Katy Perry si dice ''molto triste'' per la scomparsa e Pink scrive: ''Le mie preghiere+cuore triste sono con la famiglia di Robin Williams stasera. L'ho incontrato una sola volta ma e' stato uno dei momenti più divertenti della mia vita. RIP''. John Cusack commenta:''RIP mr Williams - oltre un grande talento - una persona cosi' gentile e amabile''. Jared Leto lo saluta così: ''Grazie allo splendidamente originale+ coraggioso artista che è #RobinWilliams. Ci hai insegnato a come restare dritti sul bordo, senza paura+a brillare''. Gli rendono omaggio anche le star dell'hip hop, da Snoop Dogg a Diddy, che posta una foto dell'attore sorridente, scrivendo solo ''RIP''. Zoe Saldana invece sottolinea che ''non ci sono parole che possano esprimere la tristezza che provo per questa tragica perdita.Le mie preghiere sono per la sua famiglia. Rip Robin''.



Mia Farrow posta un ''No! Robin Williams eri cosi' amato''. Morgan Freeman torna sulla tragicità della perdita e aggiunge: ''E' andato via ma non sarà mai dimenticato. Rip Robin''. Lindsay Lohan ricorda La visita sul set che gli fece Williams il primo giorno di riprese di Genitori in trappola: ''Non dimenticherò mai la sua gentilezza. Che enorme perdita. le mie condoglianze''. Fra gli altri Quincy Jones: ''RIP al mio caro fratello e amico Robin Williams. Al mondo mancheranno le decadi di risate che hai dato a tutti noi''. E c'è anche l'omaggio di Lance Armstrong: ''RIP Robin. Ti ricorderò sempre con un grandissimo amico. Ti voglio bene mi mancherai terribilmente''.