Robert Downey Jr. è l'attore più pagato 2014

Robert Downey Jr., star di film come "Iron Man" e "The Avengers", è stato incoronato dalla rivista americana di economia e finanza Forbes l'attore più pagato nel 2014. Nelle sue tasche sono finiti 75 milioni di dollari dal giugno 2013 al giugno 2014. E c'è da scommettere che il nuovo film "Avengers: Age of Ultron" aumenterà il suo patrimonio.

Seguono con 52 milioni di dollari Dwayne Johnson ("G. I. Joe" e “Fast and Furious"), Bradley Cooper con 46 milioni di dollari, Leonardo DiCaprio (39 milioni di dollari), Chris Hemsworth (37 milioni di dollari) e Liam Neeson (36 milioni di dollari). Parimerito Ben Affleck (35 milioni di dollari) con Christian Bale e Will Smith con Mark Wahlberg (32 milioni di dollari).