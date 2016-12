Rihanna regina della provocazione, "nuda" ai CFDA Awards

08:59 - Rihanna è tornata a far parlare di sé, presentandosi completamente nuda ai CFDA Awards di New York (i premi dedicati alla moda e allo stile). La cantante ha sfilato in passerella fasciata in un long-dress trasparente che non nascondeva neanche un centimetro del suo corpo perfetto. A completare il look guanti lunghi tempestati di Swarovski, una bandana dal sapore Anni Venti e una stola di pelo per nascondere ai fotografi le sue parti più... intime.

D'altra parte Riri non sbaglia un colpo quando si tratta di stile ed è stata infatti premiata dai guru dell'alta moda con il titolo di Icona Fashion del 2014. Artefice del look esagerato Adam Selman, che accompagna passo passo le trasformazioni di Riri fin dal 2011.



Un abito prezioso per Rihanna, che ha sfilato in passerella coperta dalla testa ai piedi da ben 200 mila cristalli. Guanti lunghi e bandana completavano il look retrò, che voleva essere un omaggio alla diva del jazz Josephine Baker nell'anniversario della sua nascita.