Psy e Snoop Dogg, in "Hangover" una sbornia da 20 mln di visualizzazioni

12:17 - Psy torna in versione hip hop con "Hangover", un nuovo tormentone che lo vede protagonista insieme al rapper americano Snoop Dogg. Dopo i due miliardi di visualizzazioni superate su YouTube dal successo planetario "Gangnam Style", il cantante sudcoreano ha messo a segno un nuovo boom. La clip è stata vista in pochi giorni da oltre 21 milioni di persone.

Il video è un concentrato di elementi "virali" (a partire dai passi delle coreografie) e di riferimenti a esagerazioni ed eccessi della cultura coreana; come il consumo eccessivo di alcol e la passione per il karaoke. Il tutto condito da una base di elettronica incalzante e ripetitiva.

Il video inizia con Psy che si sveglia sul pavimento di un appartamento messo a soqquadro pieno di bottiglie vuote, mentre stringe un peluche. L'effetto della sbornia è immediato, con la tappa in bagno per il vomito liberatorio mentre Snoop, alzatosi dalla vasca da bagno, gli batte sulla spalla.



Tenta quindi di ricostruire quanto è accaduto la notte precedente, con birra e super alcolici mandati giù tutto d'un fiato. Il flashback inizia con Psy e Snoop che incontrano due donne di mezza età in un ristorante, ma bicchiere dopo bicchiere le attempate signore si trasformano in bellissime ragazze.