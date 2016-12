16 aprile 2014 Patsy Kensit, l'incubo è finito: dopo il cancro rieccola sorridente L'ex stellina della musica inglese degli anni 80 è stata sottoposta l'anno scorso a un'isterectomia per due tumori all'utero. Ora sta meglio Tweet google 0 Invia ad un amico

15:02 - Riecco Patsy Kensit. L'ex stellina del pop degli anni 80, poi modella e compagna di Liam Gallagher degli Oasis, è riapparsa in pubblico dopo essere passata da un periodo drammatico. Colpita da due tumori all'utero l'anno scorso, l'ex cantante degli Eight Wonder è stata sottoposta a isterectomia. Due anni prima era stata operata per un tumore alle ovaie. Ora è riapparsa sorridente: il peggio sembra essere passato.

L'incubo di Patsy era alimentato anche dai precedenti di famiglia. La madre Margie, infatti, è morta di cancro quando la cantante aveva 24 anni. Ora la Kensit di anni ne ha 45 e si ritrova a vivere una nuova vita.



"Non mi sono pentita di essermi sottoposta a un'isterectomia - ha raccontato -. Ma ho avuto un piccolo periodo di lutto per quella parte di me stessa. E' stato come dire addio alla giovinezza".



Patsy ha due figli, il primo avuto da una relazione con Jim Kerr, cantante dei Simple Minds, il secondo da Liam Gallagher. Le cure hanno lasciato il segno su di lei ma le hanno anche permesso di tornare finalmente a sorridere e a guardare al futuro con ottimismo. Intanto ha annunciato di volersi sottoporre ad ulteriori esami per verificare di non aver eredito dalla madre geni del cancro. In caso affermativo potrebbe sottoporsi a una mastectomia preventiva come fatto da Angelina Jolie.