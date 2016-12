Paris Hilton, spot in bikini hot

11:59 - Lei è un "bocconcino" prelibato così, per pubblicizzare l'hamburger di una famosa catena americana, Paris Hilton ha sfoderato tutta la carica sexy. In bikini hot, l'ereditiera più provocante del mondo appare nello spot in compagnia della modella Hannah Ferguson. Assaggia il panino, ammicca e seduce per stuzzicare il palato. Insomma, fa quello che le riesce meglio.

Per Paris questo è un periodo di grande lavoro: dopo otto anni di silenzio infatti ha deciso di tornare a cantare e sta già lanciando il nuovo album che uscirà presto. Per il singolo "Come alive" ha scelto una mise altrettanto sexy, posando in lingerie sulla cover. Che sia un hamburger o un Cd a Paris poco importa. Ogni occasione è giusta per mostrarsi senza veli.