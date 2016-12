26 maggio 2014 Osvaldo Supino, nuova vita per la web star che torna con "Livin Again" Il cantante lancia il singolo che fa apripista all'album previsto per l'autunno. Una canzone dance all'insegna della positività. Tgcom24 ve la propone in anteprima Tweet google 0 Invia ad un amico

10:26 - Torna Osvaldo Supino con il nuovo singolo "Livin' Again". Il brano, scritto dal duo americano Ray & Renny (Akon, Leona Lewis, Ying Yang Twins,) annuncia il ritorno sulle scene del discusso artista indipendente, amatissimo dal popolo della Rete. "Ogni brano rappresenta la possibilità di reinventarmi - ha spiegato lui -, e di 'vivere nuovamente' appunto". La canzone sarà disponibile dal 27 maggio, Tgcom24 ve la fa ascoltare in anteprima.

Lavorato tra Germania e Stati Uniti, il brano è guarda alla dance internazionale e rappresenta un'evoluzione artistica di uno degli artisti più originali del panorama musicale tipico italiano. "Volevo tornare con un brano che parlasse di speranza e positività - ha spiegato lui - e quando ho ascoltato per la prima volta 'Livin Again' ho capito subito che era proprio ciò che stavo cercando".



Il ritorno di Supino è stato scandito da un countdown apparso giorni fa sul suo sito ufficiale e che ha incuriosito centinaia di blog nel mondo, a riprova della grande attenzione mediatica concreta dell'artista che solo nel 2013 ha totalizzato oltre 3 milioni di visualizzazionionline. "Livin Again" anticipa l'uscita del nuovo album previsto a ottobre e da il via a un tour in partenza il 1° giugno da Ferrara, che oltre alle principali città Italiane, toccherà nelle prossime settimane anche tante altre capitali europee.



Un altro traguardo importante per Osvaldo, che solo negli ultimi 3 anni ha collezionato 5 singoli e 2 album nella Top10 dei più scaricati su iTunes, 1 NickelClip Award, Premio Zimbalamb come Artista Rivelazione dell'anno al Mei 2013 e 3 Nomination ai premi Pivi. Detiene il record come unico artista italiano nominato 3 volte ai BT Digital Music Awards di Londra, e con il precedente album ha raccolto ottime recensioni dalle testate online più autorevoli tra i quali Eq Music e PopJustice.