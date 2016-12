18 luglio 2014 Mtv Video Music Awards, Beyoncé svetta con otto nomination Seguono Eminem e Iggy Azalea con sette, cerimonia di premiazione al Forum di Inglewood (California) il 24 agosto Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

11:40 - Rese note le nomination per gli Mtv Video Music Awards 2014. Beyoncé svetta con otto candidature incluse Video dell'anno, Miglior artista femminile e Miglior Coreografia. Eminem e la rapper australiana Iggy Azalea hanno ricevuto sette nomination ciascuno. La cerimonia di premiazione si terrà al Forum di Inglewood (California) domenica 24 agosto.

Tra le categorie in cui Eminem è in nomination ci sono Miglior Hip-Hop, Miglior artista maschile e Miglior collaborazione, mentre Iggy Azalea si ritrova in nomination per Video dell'anno, Miglior artista femminile e Miglior Pop.



In lotta per il premio Video dell'anno ci sono: Iggy Azalea con Charli XCX con "Fancy", "Drunk in Love" di Beyoncé ft JAY Z, il tormentone "Happy" di Pharrell Williams, Sia con "Chandelier", e il video che ha generato un milione di meme, "Wrecking Ball" di Miley Cyrus. I precedenti vincitori della categoria Video dell'anno sono stati Justin Timberlake con "Mirrors" nel 2013, Rihanna con Calvin Harris con "We Found Love" nel 2012, Katy Perry con "Firework" nel 2011 e Lady Gaga con "Bad Romance" nel 2010.



Usher, Ariana Grande e i 5 Seconds of Summer sono i performer già annunciati per la serata degli MTV Video Music Awards 2014, altri artisti che calcheranno il palco del Forum di Inglewood saranno annunciati prossimamente.