Mrs Doubtfire: dopo 21 anni in cantiere il sequel della commedia cult

09:47 - E' una delle pellicole di culto degli anni 90, e adesso, a 21 anni dall'uscita, avrà un seguito. O almeno sostiene così l"Hollywood Reporter", secondo il quale il film sarebbe già in cantiere e Robin Williams sarebbe pronto a rivestire i panni dell'adorata casalinga. Uguale sarebbe anche il regista, Chris Columbus, mentre qualcuno del cast originale si è già tirato fuori dal progetto.

La storia del padre di famiglia scapestrato che si traveste da donna per poter stare accanto ai figli dopo la separazione della moglie è uno dei film più celebri di Williams. Merito della sua carica istrionica, qui al massimo delle possibilità, e del riuscito impasto tra risate e buoni sentimenti.



Paradossalmente a essersi sfilata per prima dalla possibilità di partecipare al nuovo film è stata quella che per ragioni anagrafiche avrebbe potuto farlo in maniera più credibile, ovvero Mara Wilson. In "Mrs Doubtfire" interpretava la bimba piccola di Williams. In una serie di tweet ha escluso che possa tornare nel personaggio perché a lei "non interessano i sequel".



Più complicato sarà andare a prendere gli altri interpreti che nel frattempo sono invecchiati di più vent'anni. Robin Williams ha oggi 63, Sally Field addirittura 68 e Pierce Brosnan (che dopo il film divenne per un decennio uno dei James Bond più amati) 61. Tutti insomma più anziani di Mrs Doubtfire. Ma il soggetto e i suoi sviluppi sono ancora lontani. Intanto però solo queste voci hanno scatenato in Rete l'entusiasmo dei fan, un motivo di più per credere che alla fine tutto andrà in porto.