19:12 - Dopo tredici anni spunta un video inedito di Michael Jackson in visita a Solda, in Alto Adige. Nel lontano 2001 si parlò molto della presenza del cantante ospite dello scrittore ed ex politico tedesco Jurgen Todenhoefer ma nessuna conferma fino ad oggi, grazie a un video che lo vede in compagnia dell'amico.

La clip della durata di un minuto mostra una sequenza di video e foto di bassa qualità della star nella baita e in mezzo alla neve. Dunque le immagini del video documentano la visita del re del pop nella baita di Todenhoefer, che ad un certo punto si esibisce davanti a Jacko cantando il brano "Lili Marleen".