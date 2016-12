2 maggio 2014 Michael Jackson, il Re del Pop rivive sul palco degli iHeartRadio Music Awards Presentato "Love Never Felt so Good", primo brano tratto da "Xscape". Per il resto pioggia di premi per Rihanna Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:23 - E' stato Michael Jackson il protagonista indiscusso della notte degli iHeartRadio Music Awards, i premi assegnati dalla radio online iHeartRadio. Durante la serata è stato infatti lanciato in anteprima mondiale il singolo "Love Never Felt So Good", primo estratto dall'album postumo "Xscape". Pioggia di premi per Rihanna, che si è portata a casa ben quattro titoli: miglior artista, miglior brano, miglior brano hip-hop e miglior esercito di fan.

"Love Never Felt so Good" è un brano di Michael del 1983 ed è stato scelto dalla Epic Records diretta da L.A. Reid come una delle tracce di "Xscape", terzo album postumo del Re del Pop. Nel disco (che in Italia uscirà il 13 maggio) la canzone vede la partecipazione di Justin Timberlake che, grazie alla tecnologia, ha fuso la sua voce con quella di Jackson dando vita a un duetto emozionante.



Sul fronte dei premi invece, la regina degli iHeartRadio Music Awards è stata Rihanna, che ha fatto sue le statuette in ben quattro categorie: miglior artista dell'anno, miglior canzone con "Stay", miglior brano hip-hop/r&b con "Pour It Up" e miglior esercito di fan. Premiato anche Pharrell Williams come artista innovatore dell'anno, mentre Pitbull e Kesha si sono aggiudicati il titolo di miglior duetto grazie al singolo "Timber".