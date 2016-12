Matteo Becucci, il vincitore di "X Factor 2" torna con un rap estivo

09:15 - Matteo Becucci, il vincitore di "X Factor 2", rompe il silenzio e torna con il singolo tra reggae e rap "L'onda del destino", cantato assieme all'amico rapper Capitan America. Il brano è stato ispirato, come dice il cantante: "Dai recenti ascolti di Jack Johnson e Ben Harper la loro leggerezza, il mito del surf e tutte quelle sonorità che il pop ha ereditato dal grande Bob Marley".

"Il giorno che l’ho scritta ero a casa dell'amico Andrea Chiarini (Capitan America). - spiega Matteo - Pensando ad un rapper con cui duettare ho scoperto che il giovane amico oltre a rappare con una gran bella voce è anche un chitarrista classico diplomato in conservatorio ed ha una passione per i Guns N' Roses. Dentro di me ho pensato dove potessi trovare un altro così? Così è nato tutto!".