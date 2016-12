10 giugno 2014 Lucio Dalla, gli eredi del cantautore mettono in vendita la sua villa siciliana E' di 700mila euro il prezzo della proprietà molto amata dal cantante bolognese, che vi passava le vacanze e produceva un vino... particolare Tweet google 0 Invia ad un amico

13:50 - Gli eredi di Lucio Dalla hanno messo in vendita la villa siciliana del cantante bolognese. Dalla amava molto la proprietà situata a Milo, alle pendici dell'Etna, dove trascorreva la maggior parte delle sue vacanze e produceva anche un vino, particolare, lo "Stronzetto dell'Etna". L'immobile è in vendita tramite il sito immobiliare.it e il prezzo richiesto è di 700mila euro.

Dalla aveva più di un legame con il Sud. E così se alle isole Tremiti si trovavano la sua residenza estiva principale e il suo studio di registrazione, a Milo, paesino in provincia di Catania, aveva acquistato nei primi anni 90 un rustico, al centro di una tenuta in cui produceva anche del vino, bianco e rosso. Il nome scherzoso di "Stronzetto dell'Etna" non deve trarre in inganno: si trattava di un vino di qualità, più volte premiato dalla critica enologica.



La proprietà in vendita è composta da un lotto di terreno grande 21mila metri quadri, in parte boschivo e in parte coltivato a vigneti, al cui centro si trova una villa di circa 400 metri, completamente ristrutturata secondo il gusto del cantante. All'edificio principale si aggiungono una piccola dependance di 45 metri quadri, un garage di 45 mq. e un magazzino di 30 metri quadri. Chi intendesse comprarla sappia che avrà come vicino di casa Franco Battiato.