Leonardo DiCaprio, arrestato il fratellastro Adam Farrar per droga e furto

15:56 - Adam Farrar, il fratellastro 43enne di Leonardo DiCaprio, è finito dietro le sbarre in Texas per reati riguardanti droga, furto e stalking telefonico. A quanto riporta RadarOnline anche la fidanzata Charity Moore è stata arrestata qualche giorno fa. La coppia ha una figlia di 6 anni, Normandie, ma al momento né le autorità né la famiglia DiCaprio sanno dove sia la bambina.

"Adam e Charity si sono nascosti con Normandie in Texas, lontano dai servizi sociali di Los Angeles che hanno seguito da vicino il loro caso e i loro crimini passati - ha rivelato una fonte a Radar Online - Si sono sistemati a nord di Dallas. Per ora nessuno della famiglia sa dove sia esattamente la bambina in questo momento e non vanno d'accordo". Leonardo DiCaprio e il fratellastro "negli ultimi anni hanno avuto zero contatti - riporta Radar Online - E' una questione di famiglia molto triste".