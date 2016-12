28 aprile 2014 Laura Pausini show con Emma, Fiorella Mannoia, Marco Mengoni e Antonacci Appuntamento per il live speciale al Teatro Greco di Taormina il 18 maggio Tweet google 0 Invia ad un amico

10:20 - Dopo la consacrazione ai recenti Billboard Latin Music Awards di Miami, in cui ha duettato con Andrea Bocelli, Laura Pausini pensa già all'Italia e al suo tour. La cantante è pronta a tornare il 2 e il 3 maggio all'Arena di Verona per poi toccare il Teatro Antico di Taormina il 10, 11, 13 maggio con un evento speciale il 18, dove sul palco ci saranno Emma, Biagio Antonacci, Fiorella Mannoia e Marco Mengoni. Non si escludono altre sorprese.

La cantante ha snocciolato sulla sua pagina Facebook ufficiale i vari nomi che la affiancheranno al live. Per ognuno dei suoi ospiti ha dedicato qualche frase speciale. "Che dire di noi? Insieme abbiamo vissuto emozioni indimenticabili ("Amiche per l'Abruzzo" allo Stadio San Siro nel 2009, ndr).- ha scritto alla Mannoia - La tua voce il tuo cuore e la tua voglia di metterti sempre in gioco, grazie per questo nuovo grande regalo". Poi ad Emma, con la quale ha duettato durante il concerto speciale di Natale tenutosi a dicembre al MediolanumForum di Assago, ha detto: "La tua energia mi dà una carica pazzesca... Emma Marrone sei pronta a stregare Taormina?". Poi ci sarà per la prima volta in una collaborazione artistica Marco Mengoni: "Io e te è un po' che ci rincorriamo... E forse è questa la volta buona".



Non mancherà uno degli artisti a cui Laura è più legata umanamente, Biagio Antonacci: "Un amico e un fratello, dal primo incontro, dalle note che mi hai regalato fino al Madison Square Garden di New York. Biagio Antonacci non puoi mancare neanche stavolta".



Nel frattempo debutta oggi "Se fue", il nuovo singolo tratto da "20 The Greatest Hits". Uno dei brani storici e maggiormente conosciuto della cantante italiana piú amata nel mondo, riarrangiato e cantato in lingua spagnola con la partecipazione dell'icona della salsa: Marc Anthony.



"Se fue", che ha debuttato a gennaio in vetta alle chart del Nord e Sud America ed è tuttora nelle prime posizioni, è accompagnato da un video diretto ed editato da Leandro Manuel Emede e Nicolò Cerioni per Sugarkane. Nel clip, realizzato interamente a Las Vegas, i due artisti si cercano e inseguono attraverso diverse location suggestive fino all'incontro finale nel deserto del Nevada, all'interno di un deposito-museo di vecchie insegne luminose, dove Marc e Laura si lasciano trasportare dal ritmo e accennano dei passi di salsa tra sorrisi e sguardi complici.