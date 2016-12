15 maggio 2014 Lady Gaga si cambia sul palco e resta in topless Incidente hot per la popstar durante il concerto al Madison Square Garden di New York Tweet google 0 Invia ad un amico

10:40 - Ai primi di maggio è partito l'ArtRave, il nuovo tour di Lady Gaga. Così Miss Germanotta, che ormai le ha sperimentate davvero tutte, ha improvvisato l'ennesima trovata sul palco del Madison Square Garden di New York. Un cambio d'abito in diretta, che a dire il vero sembrava più uno spogliarello, in cui la popstar è rimasta in topless e perizoma con tanto di calze bucate. Più trasgressiva di così...

I fan naturalmente sono impazziti ma Lady Gaga non si è scomposta e subito dopo "l'incidente" sul palco ha ripreso a cantare come se nulla fosse. E siamo solo all'inizio. Perché la tournée andrà avanti per i prossimi sei mesi. E farà tappa anche a Milano, al Mediolanum Forum, il 4 novembre. Fino ad allora avrà il tempo di inventarsi altre "performance".