Jimmy Page, 70 anni di puro rock per la chitarra dei Led Zeppelin

09:46 - E' uno dei chitarristi più influenti e imitati della storia del rock e adesso che James Patrick "Jimmy" Page compie 70 anni sarà celebrato come una leggenda. D'altronde il musicista ha già ricevuto ogni tipo di riconoscimento: nella Rock and Roll Hall of Fame è infatti entrato due volte, prima come componente degli Yardbirds e poi insieme ai Led Zeppelin.

Nel 2012, insieme a Robert Plant e John Paul Jones, ha ricevuto dal presidente Obama il Kennedy Center Honors, la più alta onorificenza assegnata a personaggi che abbiano influenzato la cultura americana attraverso le arti.



Come buona parte dei rocker inglesi suoi coetanei, Page arriva ai 70 con una biografia che confina con la leggenda e che, negli anni, si è arricchita di un'intensa attività benefica. Nella sua storia non manca davvero nulla: dalle scandalose relazioni con minorenni alle devastazioni degli alberghi, dalle pratiche sessuali più incredibili alla violenza; fino alla tanto discussa passione per l'occultismo e alla sinistra sequenza di incidenti e morti che ha accompagnato la band fino alla morte di John Bonham nel 1980.



La fine dei Led Zeppelin segnano un confine netto nella carriera e nella vita di Jimmy Page che, da allora, ha avuto un percorso professionale altalenante, compresa la reunion con John Paul Jones per il concerto dei Led Zeppelin alla o2 Arena di Londra del 2007 con Jason Bonham alla batteria.