13 giugno 2014 Harrison Ford, incidente sul set di "Star Wars": ricoverato L'attore, tornato a vestire i panni di Han Solo a 71 anni, si è infortunato alla caviglia durante le riprese e trasportato in elicottero a Londra

09:03 - Per Harrison Ford il ritorno al personaggio di Han Solo nella saga di "Guerre Stellari" è iniziato in maniera sfortunata. L'attore americano è stato infatti ricoverato dopo essersi infortunato alla caviglia durante le riprese di "Star Wars: Episodio VII", vicino Londra. Un portavoce degli studi della Disney ha spiegato che l'attore è "sotto osservazione in ospedale".

L'attore, 71 anni, secondo quanto ha riportato "Variety", si sarebbe infortunato colpendo una porta idraulica negli studi di Pinewood. Da lì è stato è stato trasportato in ospedale in elicottero.



La dinamica dell'incidente non è stata confermata e ancora non sono state diramate notizie sulle sue effettive condizioni.