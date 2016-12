Greta, dopo "Amici" il grande passo: "Ho provato Sanremo ma..."

10:01 - C'è tanto amore, specie quello sofferto, nelle dieci canzoni del nuovo album di Greta Manuzi, reduce da "Amici", dal titolo "Ad ogni costo" in uscita il 28 gennaio. "Ho avuto storie importanti - confessa a Tgcom24 - alcune le ho chiuse io e altre no". Il presunto flirt con Pasquale di Nuzzo? "Non ci sentiamo e comunque no comment. Se vuole parli lui". E Sanremo? "Abbiamo provato per i Big ma credo non volessero cantanti usciti dai talent di quest'anno".

Per questo disco sono intervenuti autori importanti come Luca Chiaravalli (ha scritto per Eros Ramazzotti, Laura Pausini, Francesco Renga e altri), Andrea Bonomo, Roberto Casini e Gianluigi Fazio. I brani spaziano dal rock al pop senza mai annoiare. Un lavoro di produzione solido che restituisce a Greta la libertà vocale, oggi più forte e potente di ieri.



Cos'è successo dopo "Amici"?

Ho pubblicato "Solo rumore" ma ho preferito ritagliarmi del tempo per parlare con il team e confrontarci sulle canzoni ma soprattutto di quello che volevo cantare. Sono tutti brani nati da zero dopo lunghi colloqui. C'è tantissimo di me. Tutto.



I testi dei brani parlano di amori difficili, bisogna stare attenti a innamorarsi di te?

Lo dicono in molti. Ammetto di essere una persona tosta ma ho anche io le mie fragilità. Comunque ho ancora 23 anni e ho già vissuto quell'amore che sembra unico e per sempre ma poi scopri che la realtà è molto diversa...



Sei stata lasciata o hai lasciato?

Diciamo che sono successe entrambe le cose.



"L'amore non è fidarsi" è il titolo di una tua canzone. Credi sia così?

Fidarsi è tutto e credo che non ci possa essere una relazione d'amore senza la fiducia.



In un rapporto qual è il segreto per durare?

La complicità. E' bello quando, ad esempio, vai a cena fuori e chiacchieri con il tuo ragazzo e ti accorgi che c'è talmente tanta naturalezza nei discorsi che sembra quasi sia un tuo carissimo amico.



Sveliamo un mistero. Sul Web era apparsa una foto in cui baciavi Pasquale di Nuzzo, poi è scomparsa che cos'è successo?

Non lo so. Io non ho cancellato nulla. Comunque no comment.



Perché non vuoi parlarne?

Diciamo che abbiamo preso strade assai differenti. Non parlo più con lui ormai da tempo. C'è stato tanto affetto tra di noi. Diciamo che io non parlo e se vorrà mai dire qualcosa in merito dovrà essere lui.



Non hai provato ad andare a Sanremo?

Certo che sì! Abbiamo presentato per la categoria Big 'Due come tutti' e 'Ti salverò di me'. Non ce l'abbiamo fatta. Credo non volessero cantanti usciti dai talent di quest'anno".



Ci sei rimasta male?

No. Ho un bellissimo disco e un progetto solido da portare avanti.



Greta dal 27 gennaio sarà impegnata in un instore tour per incontrare i fan che partirà il 27 gennaio da Varese e Milano per poi concludersi il 9 febbraio a Palermo. Seguirà un tour nei club.