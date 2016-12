Franco Battiato spiazza tutti: lascia il pop per l'elettronica "mistica"

10:13 - Franco Battiato lascia, forse, il pop per lanciarsi in una esperienza elettronica e mistica. E' uscito l'album "Joe patti's experimental group", un progetto di musica sperimentale concepito assieme al fedele ingegnere del suono Pino "Pinaxa" Pischetola. Undici brani intensi con suoni che portano verso mondi lontani, asiatici. Il singolo è "Proprietà proibita", rivisitato e proveniente dal disco del Maestro "Clic" del 1974.

Inutile però cercare significati nel titolo del disco in quanto Joe Patti è un uomo realmente esistito ed era lo "zio d'America" del cantautore siciliano. Un titolo scelto per la gradevolezza del suono, come ha dichiarato. Colpisce all'ascolto i suoni che esplodono lungo tutto il disco che scivola via su undici brani - caratterizzati da uso massiccio di sintetizzatore, tastiera e pianoforte - che rimandano agli Anni 70 di Battiato, quando sperimentava in lungo e in largo facendo anche da precursore a molti artisti della scena italiana e internazionale. L'album prende spunto dal lungo percorso sperimentale della carriera dell'artista tra rivisitazioni, nuove composizioni, rielaborazioni di suoi brani ed improvvisazioni frutto della sua avanguardistica ricerca sonora.



Poche pochissime parole sussurrate in mezzo a tanta musica. In "Le voci si fanno presenza" c'è un invito: "Ascolta nel fondo dell'ombra una visione ti viene incontro senza tramonto le voci si faranno presenze". Un chiaro riferimento al misticismo che ormai Battiato ha abbracciato con convinzione da anni. Un disco spiazzante ma al tempo stesso futuristico che apre forse a nuovi orizzonti compositivi, specialmente dopo la scomparsa del braccio destro del filosofo e paroliere Manlio Sgalambro.



Prosegue il tour: il 31 ottobre a Cesena, poi al Nuovo Teatro La Fenice di Senigallia il primo novembre, il 3 novembre al Teatro Nazionale di Milano, sempre nello stesso mese il 7 appuntamento al Lingotto Alfa MiTo Club To Club di Torino, il 9 all'Auditorium Santa Chiara di Trento e infine al Teatro Olimpico di Roma l'11.